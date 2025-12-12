خانواده شهید مصطفی صباغی با صبر و استقامت خود، ایمان و ایثار مردم این سرزمین را روایت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ خانواده شهید بسیجی مصطفی صباغی با گذشت چندین ماه از شهادت فرزندشان، همچنان با صبوری و استقامت، یاد و مسیر او را زنده نگه داشته‌اند و به گفته اعضای خانواده، ایمان و روحیه جهادی این شهید جوان، امروز الهام‌بخش نسل جدید شده است.

خانواده شهید بسیجی مصطفی صباغی که او را جوانی مؤمن و دلداده خدمت به مردم توصیف می‌کنند، با مرور خاطرات فرزندشان می‌گویند ایمان، غیرت و حس مسئولیت‌پذیری از ویژگی‌های برجسته او بود و همین روحیه، وی را به حضور در میدان‌های دفاع از کشور ترغیب می‌کرد.

مادر شهید با اشاره به آخرین روز‌های حضور فرزندش گفت:مصطفی همیشه می‌گفت امنیت مردم از جان من مهم‌تره. من او رو برای خدا بزرگ کردم و امروز با اینکه داغدارم، اما سربلندم، چون مسیرش مسیر حق بود.

همسر شهید نیز که اکنون مسئولیت تربیت دو فرزند را بر عهده دارد، ادامه می‌دهد: مصطفی برای ما فقط یک پدر نبود؛ تکیه‌گاه بود. هر وقت از بچه‌ها حرف می‌زد، می‌گفت باید شجاع باشن و فقط از خدا بترسن. حالا تلاش می‌کنم هم مادر باشم و هم پدر تا راهش ادامه پیدا کنه.

نام و یاد این شهید و صبر خانواده‌اش، همچنان نمادی از ایستادگی، ایمان و همبستگی مردم این سرزمین است؛ میراثی که از نگاه آنان چراغ راه جوانان امروز خواهد بود.