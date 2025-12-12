تعمیرات اساسی و بهسازی ۲۰ دستگاه ترانسفورماتور قدرت به همت متخصصان داخلی
از ابتدای سال تاکنون تعمیرات اساسی وبهسازی ۲۰ دستگاه ترانسفورماتور قدرت وفوق توزیع در شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، با هدف کمک به تقویت توان نیروگاهی وپایداری شبکه برق کشور، شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در طول ۹ ماهه نخست امسال، عملیات تعمیرات اساسی و بهسازی ۲۰ دستگاه ترانسفورماتور قدرت و فوقتوزیع با ظرفیت کلی ۲۸۱۷ مگاوات را با موفقیت را آغاز کرد که بخش عمدهای از این تجهیزات هماکنون در مدار قرار گرفت.
مسعود مرادی، مدیرعامل این شرکت، با تأکید بر نقش حیاتی ترانسفورماتورها به عنوان تجهیزات مکمل پایداری شبکه، اعلام کرد: با تکیه بر ظرفیتهای علمی و عملی در این مجموعه، اموری مانند ساخت کویل، بهسازی و سرویس تپچنجر و تعمیرات اساسی این تجهیزات حساس در سریعترین زمان ممکن انجام میشود.
وی اضافه کرد این اقدامات با اتکا به توان متخصصان داخلی و ظرفیت سختافزاری شرکت و در راستای پاسخ به نیاز بازار و سیاست کمک به پایداری برق صورت گرفته است.
مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، در ادامه به یک توانمندی خاص این شرکت اشاره کرد و گفت:متخصصان ما در زمره ظرفیتهای برتر کشور برای تعمیر اساسی ترانسفورماتورهای پیشرفته نوع زرهی (Shell Type) هستند و میتوانند چالشهای فنی این تجهیزات پیچیده را با کیفیتی مطلوب حل کنند.
گفتنی است ترانسفورماتورهای تعمیر و بهسازی شده، برای رفع دغدغههای فنی و افزایش پایداری، در نیروگاهها و پستهای حیاتی کشور نصب و راهاندازی شدهاند. از جمله این مراکز میتوان به نیروگاههای شازند اراک، کنگان، شهید سلیمانی کرمان، شهید سلیمی نکا، بیستون کرمانشاه، منتظر قائم البرز و صوفیان و همچنین پستهای ازگل تهران، سمنان و برق منطقهای گیلان، تهران و خوزستان اشاره کرد.