انتقال مصدومان به چهار مرکز درمانی ؛
آخرین وضعیت مصدومان واژگونی اتوبوس مسافربری یاسوج در سمیرم
تعداد فوتیهای حادثه سقوط اتوبوس مسافربری یاسوج به دره سمیرم با پیدا شدن راننده به سه نفر کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، مدیر کل مدیریت بحران استان اصفهان با اشاره به جزئیات حادثه واژگونی اتوبوس در منطقه ایلاندره سمیرم و پیدا شدن یک جسد با جابجایی اتوبوس و پیدا شدن راننده در شعاع ۵۰۰ متری گفت: در این حادثه سه نفر جان خود را از دست دادند که هویت دو نفر از آنان شناسایی شده است.
منصور شیشه فروش افزود: حسین آذرنوش کمکراننده و رضا مادیجو از مسافران اتوبوس از جمله متوفیان این حادثه هستند و یکی دیگر از جانباختگان این سانحه ، نوجوانی ۱۳ ساله است که به دلیل نداشتن مدارک هویتی، روند شناسایی وی در حال انجام است.
شیشه فروش اضافه کرد:۷ مصدوم هم با اتوبوس آمبولانس یاسوج به بیمارستان یاسوج منتقل میشوند.
این حادثه در ساعت ۵:۴۵ دقیقه صبح در جاده تنگ خشک منطقه بیبی سیدان ایواندره سمیرم یکی از محورهای حادثه خیز استان اصفهان رخ داد.