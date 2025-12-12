انتقال مصدومان به چهار مرکز درمانی ؛
آخرین وضعیت مصدومان واژگونی اتوبوس مسافربری یاسوج در سمیرم/ افزایش تعداد فوتیها
تعداد فوتیهای حادثه سقوط اتوبوس مسافربری یاسوج به دره سمیرم به چهار نفر افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، مدیر کل مدیریت بحران استان اصفهان با اشاره به جزئیات حادثه واژگونی اتوبوس در منطقه ایلاندره سمیرم و پیدا شدن یک جسد با جابجایی اتوبوس گفت: در این حادثه چهار نفر جان خود را از دست دادند که هویت دو نفر از آنان شناسایی شده است.
منصور شیشه فروش افزود: حسین آذرنوش کمکراننده و رضا مادیجو از مسافران اتوبوس از جمله متوفیان این حادثه هستند و یکی دیگر از جانباختگان این سانحه ، نوجوانی ۱۳ ساله است که به دلیل نداشتن مدارک هویتی، روند شناسایی وی در حال انجام است.
شیشه فروش اضافه کرد:۷ مصدوم هم با اتوبوس آمبولانس یاسوج به بیمارستان یاسوج منتقل میشوند.
این حادثه در ساعت ۵:۴۵ دقیقه صبح در جاده تنگ خشک منطقه بیبی سیدان ایواندره سمیرم یکی از محورهای حادثه خیز استان اصفهان رخ داد.