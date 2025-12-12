به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یوفا، در پایان دور گروهی ۸ تیم برتر به دور یک شانزدهم نهایی راه خواهند یافت و تیم‌های نهم تا بیست و چهارم به دور پلی آف صعود می‌کنند.

نتایج مسابقات به این شرح است:

یانگ بویز سوئیس ۱ - ۰ لیل فرانسه

میدتیلان دانمارک ۱ - ۰ خنک بلژیک

اوترخت هلند ۱ - ۲ ناتینگام فارست انگلیس

فرانس واروش مجارستان ۲ - ۱ گلاسگو رنجرز اسکاتلند

دینامو زاگرب کرواسی ۱ - ۳ رئال بتیس اسپانیا

نیس فرانسه ۰ - ۱ اسپورتینگ براگا پرتغال

لودوگورتس بلغارستان ۳ - ۳ پائوک یونان

اشتورم گراتس اتریش ۰ - ۱ ستاره سرخ بلگراد صربستان

سلتیک اسکاتلند ۰ - ۳ رم ایتالیا (گل‌های رم: لیام اسکِیلز - گل به خودی مدافع سلتیک - در دقیقه ۶، ایوان فرگوسن ۳۶ و ۱ + ۴۵)

پورتو پرتغال ۲ - ۱ مالمو سوئد

بازل سوئیس ۱ - ۲ آستون ویلا انگلیس (گل‌های آستون ویلا: ایوان گوسند در دقیقه ۱۲ و یوری تیله مانس ۵۳)

استه وا بخارست رومانی ۴ - ۳ فاینورد هلند

المپیک لیون فرانسه ۲ - ۱ گو اهد ایگلز هلند

پاناتینایکوس یونان ۰ - ۰ ویکتوریا پلژن چک

سلتاویگو اسپانیا ۱ - ۲ بولونیا ایتالیا (گل‌های بولونیا: فدریکو برناردسکی ۶۶ - پنالتی و ۷۴)

فرایبورگ آلمان ۱ - ۰ سالزبورگ اتریش

بران نروژ ۰ - ۴ فنرباغچه ترکیه

برای فنرباغچه اندرسون تالیسکا هافبک برزیلی هت تریک کرد.



در جدول، تیم‌های المپیک لیون فرانسه، میدتیلان دانمارک و آستون ویلا انگلیس با ۱۵ امتیاز اول تا سوم هستند و تیم‌های رئال بتیس اسپانیا، فرایبورگ آلمان و فرانس واروش مجارستان با ۱۴ امتیاز در رده‌های چهارم تا ششم قرار گرفتند.