هفته ششم دور گروهی فصل ۲۶ - ۲۰۲۵ فوتبال لیگ اروپا شب گذشته برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یوفا، در پایان دور گروهی ۸ تیم برتر به دور یک شانزدهم نهایی راه خواهند یافت و تیمهای نهم تا بیست و چهارم به دور پلی آف صعود میکنند.
نتایج مسابقات به این شرح است:
یانگ بویز سوئیس ۱ - ۰ لیل فرانسه
میدتیلان دانمارک ۱ - ۰ خنک بلژیک
اوترخت هلند ۱ - ۲ ناتینگام فارست انگلیس
فرانس واروش مجارستان ۲ - ۱ گلاسگو رنجرز اسکاتلند
دینامو زاگرب کرواسی ۱ - ۳ رئال بتیس اسپانیا
نیس فرانسه ۰ - ۱ اسپورتینگ براگا پرتغال
لودوگورتس بلغارستان ۳ - ۳ پائوک یونان
اشتورم گراتس اتریش ۰ - ۱ ستاره سرخ بلگراد صربستان
سلتیک اسکاتلند ۰ - ۳ رم ایتالیا (گلهای رم: لیام اسکِیلز - گل به خودی مدافع سلتیک - در دقیقه ۶، ایوان فرگوسن ۳۶ و ۱ + ۴۵)
پورتو پرتغال ۲ - ۱ مالمو سوئد
بازل سوئیس ۱ - ۲ آستون ویلا انگلیس (گلهای آستون ویلا: ایوان گوسند در دقیقه ۱۲ و یوری تیله مانس ۵۳)
استه وا بخارست رومانی ۴ - ۳ فاینورد هلند
المپیک لیون فرانسه ۲ - ۱ گو اهد ایگلز هلند
پاناتینایکوس یونان ۰ - ۰ ویکتوریا پلژن چک
سلتاویگو اسپانیا ۱ - ۲ بولونیا ایتالیا (گلهای بولونیا: فدریکو برناردسکی ۶۶ - پنالتی و ۷۴)
فرایبورگ آلمان ۱ - ۰ سالزبورگ اتریش
بران نروژ ۰ - ۴ فنرباغچه ترکیه
برای فنرباغچه اندرسون تالیسکا هافبک برزیلی هت تریک کرد.
در جدول، تیمهای المپیک لیون فرانسه، میدتیلان دانمارک و آستون ویلا انگلیس با ۱۵ امتیاز اول تا سوم هستند و تیمهای رئال بتیس اسپانیا، فرایبورگ آلمان و فرانس واروش مجارستان با ۱۴ امتیاز در ردههای چهارم تا ششم قرار گرفتند.