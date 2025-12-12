پخش زنده
امروز: -
طرح اهمیت تعیینکنندههای اجتماعی سلامت آزمایشی در شاهین شهر اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان، مدیر شبکه بهداشت و درمان شاهینشهر و میمه با تشریح طرح اهمیت تعیینکنندههای اجتماعی سلامت (SDH) گفت: این شهرستان بهعنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شده و همکاری دستگاههای اجرایی و همراهی مردم برای موفقیت آن ضروری است.
زهره حنایینژاد درباره اجرای طرح تعیینکنندههای اجتماعی سلامت افزود:اجرای این طرح مستلزم مشارکت همه بخشها و جامعه مدنی است.
وی با مردمی خواندن این طرح در حوزه سلامت گفت: محورهای این طرح شامل جوانی جمعیت، دیابت و پیشگیری از آن، کاهش مرگومیر کودکان زیر پنج سال—بهویژه ناشی از تصادفات جادهای—سالک، کاهش موارد هاری، HIV و همچنین سلامت غذایی است.
او با اشاره به ظرفیت بهداشتی شهرستان بیان کرد: شاهینشهر و میمه دارای ۳۳ مرکز سلامت است و با توجه به مهاجرپذیر بودن منطقه، جمعیت شهرستان بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود.
مدیر شبکه بهداشت همچنین به اجرای طرحهای پیشگیری از انواع سرطان در زنان و مردان اشاره کرد و گفت: حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از سوی دستگاههای مختلف برای غربالگری این طرح در سطح استان اصفهان پیشبینی شده است.