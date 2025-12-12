پخش زنده
سازمان ملل برهم صالح رئیسجمهور پیشین عراق را به عنوان کمیسر عالی امور پناهندگان برگزید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ سازمان ملل متحد بهطور رسمی اعلام کرد: برهم صالح رئیسجمهور پیشین عراق با موافقت آنتونیو گوترش به سمت کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان انتخاب شده است.
بر اساس سند رسمی، او این مسئولیت را برای مدت پنج سال از اول ژانویه ۲۰۲۶ بر عهده خواهد داشت.
این انتصاب اهمیت تاریخی دارد، زیرا برهم صالح نخستین فرد از خاورمیانه است که از زمان تأسیس این نهاد پس از جنگ جهانی دوم به این مقام میرسد.