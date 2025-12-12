دومین جشنواره مد و لباس ایرانی اسلامی با هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در ساری آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مسئول جامعه زنان سپاه کربلا مازندران گفت: دومین جشنواره مد و لباس ایرانی ـ اسلامی در دو بخش مسابقه و نمایشگاه برگزار می‌شود.

رویا جعفری افزود: در بخش مسابقه، سه محور اثر، طراحی و پژوهش مورد داوری قرار گرفته و از میان آثار ارسال‌شده، ۴۵۰ طرح و اثر به مرحله نمایشگاهی راه یافته است.

او ادامه داد: در نهایت ۲۵۰ اثر برتر در سه بخش دانش‌آموزی، دانشجویی و آزاد انتخاب و معرفی شدند.

مسئول جامعه زنان سپاه کربلا مازندران هدف اصلی این جشنواره را ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، حمایت از تولیدکنندگان پوشاک حجاب و تشویق طراحان جوان در حوزه مد اسلامی عنوان کرد.

جعفری گفت: در بخش نمایشگاه، تولیدات متنوعی در زمینه پوشاک، حجاب و صنایع دستی ایرانی اسلامی عرضه شده و برای این منظور ۶۰ غرفه در فضای نمایشگاه در نظر گرفته شده است.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مازندران نیز در حاشیه مراسم گفت: بیشتر تمرکز ما بر باورمندسازی بانوان است و مقوله حجاب باید با فرهنگ‌سازی و آموزش تخصصی در جامعه نهادینه شود.‌ام البنین محمدی افزود: برگزاری چنین جشنواره‌هایی در راستای ارتقای سبک زندگی اسلامی و تقویت نقش زنان در عرصه اجتماعی بسیار اثرگذار است.

این جشنواره با همکاری سپاه کربلا مازندران، استانداری مازندران و چند دستگاه فرهنگی دیگر، از ۲۰ تا ۲۵ آذرماه در تالار مرکزی ساری، انتهای طبرستان، روبه‌روی دانشگاه ملی مهارت، هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۲۱ شب پذیرای علاقه‌مندان است.

سیده حکیمه موسوی گزارش می‌دهد