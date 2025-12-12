به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این آزمون با حضور ۲ هزار داوطلب شامل هزار و ۱۰۰ داوطلب زن و ۹۲۴ داوطلب مرد صبح امروز در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد.

در کشور بیش از ۱۱۴ هزار داوطلب در این آزمون شرکت کردند که شامل ۵۹ هزار زن و ۵۵ هزار مرد است.

داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات آنها جزو یک درصد حائزین بالاترین امتیاز باشد، به عنوان پذیرفته شده به مرکز وکلا معرفی می‌شوند.

۴۰ روز کاری پس از برگزاری آزمون، نتایج از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود.

مرکز وکلای قوه قضاییه نهادی وابسته به قوه قضاییه است که وظیفه جذب، آموزش و ساماندهی وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را بر عهده دارد و با برگزاری آزمون‌های تخصصی، پروانه فعالیت صادر می‌کند.