مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان در برنامه میزگرد شبکه خبر با اشاره به فاصله قابل توجه استان در حوزه زیرساخت‌های گردشگری، اعلام کرد که گلستان طی ماه‌های اخیر توانسته به رتبه هفتم کشور در جذب سرمایه‌گذاری گردشگری دست یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فعالی در تشریح وضعیت جدید سرمایه‌گذاری در استان اظهار کرد:گلستان یک استان بکر است و تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به این استان افزایش پیدا کرده است. اکنون ۱۵۳ پروژه گردشگری در دست اقدام داریم و حجم سرمایه‌گذاری این پروژه‌ها بیش از ۵ همت است.

وی یکی از دلایل رشد سرمایه‌گذاری را رفع محدودیت‌های سابق دانست و افزود:تا چند ماه پیش، ما برای تغییر کاربری مجبور بودیم ۸۰ درصد قیمت منطقه‌ای را پس از رسیدن پروژه به ارزش افزوده پرداخت کنیم؛ موضوعی که عملاً بخش گردشگری را کنار می‌زد. اما این محدودیت برداشته شده و قانون برنامه هفتم نیز به توسعه فضایی گردشگری کمک شایانی کرده است.

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان با اشاره به ماده ۲۱۹ قانون برنامه هفتم گفت:این ماده بانک‌ها را موظف کرده که تسهیلات را به استان‌های در حال توسعه در حوزه گردشگری اختصاص دهند. اما در عمل این اتفاق کمتر می‌افتد؛ چراکه بانک‌ها ترجیح می‌دهند در استان‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که درصد اشغال هتل‌ها بالای ۷۰ درصد است. در حالی که در گلستان این رقم حدود ۴۰ درصد است.