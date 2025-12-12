اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به وقوع دما‌های صفر و زیر صفر و یخ زدگی سطح زمین در برخی مناطق استان هشدار سطح زرد صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس هشدار سطح زرد شماره ۴۶ اداره کل هواشناسی خوزستان، وقوع دما‌های صفر و زیر صفر و یخ زدگی سطح زمین از اوایل وقت فردا شنبه ۲۲ آذر تا اواسط روز دوشنبه ۲۴ آذرماه در مناطق شمالی، شمال شرقی، شرقی و ارتفاعات استان مورد انتظار است.

باوقوع این پدیده جوی احتمال خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد، بنابراین توصیه می‌شود تمهیدات لازم جهت کاهش خسارات احتمالی ناشی از یخ زدگی سطح زمین و لغزندگی جاده‌ها در نظر گرفته شود.

همچنین بر کنترل دما و رطوبت انبار‌ها و گلخانه ها، عایق بندی و محافظت از کندو‌ها و تنظیم ارتفاع کندو‌ها از زمین تاکید می‌شود.