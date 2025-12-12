پخش زنده
بارش برف دو روز گذشته در فریدونشهر طبیعت این شهرستان را سفید پوش کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان،سعید محمدخانی رییس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان فریدونشهر گفت: گردنه کلوسه راه ارتباطی ۷ روستای وستگان، دورک، کلوسه، کاهگانک، وزوه، کاهگان علیا و سفلی که با بارش بیش از ۳۵ سانتی متری مسدود شده بود با تلاش راهداران در حال بازگشایی است و تا اواخر وقت امروز بازگشایی میشود.
رییس اداره هواشناسی فریدونشهر هم گفت: در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲۰ میلیمتر بارشها در فریدونشهر به ثبت رسیده است.
حسین خلجی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲۵ سانتی متر برف در فریدونشهر باریده است.
وی میزان بارش هادر سال زراعی جاری را بیش از ۶۰ میلیمتر اعلام کرد و افزود:بارشها در مقایسه با مشابه سال گذشته کاهش ۳۳ درصدی و نسبت به بلند مدت کاهش ۶۰ درصدی را نشان میدهد.