آیت الله ناصری: بازگشت به اتکای الهی و تقویت بنیه علمی کشور به‌عنوان مسیر اصلی استقلال است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با بیان اینکه دل‌بستن به قدرت‌های غیرخدایی انسان را از مسیر واقعی پیشرفت دور می‌کند، گفت: تکیه بر غیر خدا مانند تکیه بر خانه عنکبوت است؛ ظاهری دارد، اما توان پشتیبانی ندارد و نه گرمایی ایجاد می‌کند و نه تکیه‌گاهی واقعی است.

وی با اشاره به اتکای برخی به قدرت‌هایی مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی، این وابستگی‌ها را بی‌ارزش و بی‌نتیجه خواند و تأکید کرد: قدرت حقیقی تنها در اتکا به خدا و توان داخلی کشور نهفته است.

امام جمعه یزد با توجه به فرارسیدن ایام پژوهش، تقویت حوزه‌های علم، دانشگاه‌ها، استعداد جوانان و فعالیت‌های دانش‌بنیان را لازمه استقلال و توسعه کشور دانست و بیان کرد: اگر دانشگاه و حوزه با اراده و برنامه‌ریزی حرکت کنند، ایران در مسیر خودکفایی علمی قرار خواهد گرفت.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحریم‌های جدید آمریکا، این فشار‌ها را مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند علیه بخش‌های مختلف کشور دانست، و گفت: با وجود تلاش‌های فراوان دشمن برای ایجاد کمبود و بی‌ثباتی، ایران توانسته بخش زیادی از این فشار‌ها را خنثی کند.

آیت‌الله ناصری نقش مدیریت داخلی را در اثرگذاری تحریم‌ها تعیین‌کننده توصیف کرد و افزود: اگر مدیریت قوی باشد، تحریم‌ها می‌توانند از تهدید به فرصتی برای اصلاح ساختار‌ها و افزایش استقلال کشور تبدیل شوند.

نماینده ولی‌فقیه در یزد همچنین با اشاره به تحلیل‌های جهانی درباره تغییرات نظم بین‌الملل، جهان را در مسیر چندقطبی‌شدن دانست و گفت: عقب‌نشینی راهبردی آمریکا، فرصتی تاریخی برای قدرت‌هایی مانند ایران، چین و روسیه فراهم کرده تا نقش مؤثرتری در نظم جدید جهانی ایفا کنند.

او ادامه داد: با هوشمندی و همکاری با کشور‌های منطقه و قدرت‌های نوظهور، ایران می‌تواند یکی از بازیگران مهم نظم آینده باشد.