به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان گفت: در این آزمون ۱۱۴ هزار و ۴۷۹ داوطلب شرکت داشتند که از این تعداد ۵۹ هزار و ۵۵۴ نفر زن و ۵۴ هزار و ۹۲۵ نفر مرد بودند.

امیر حسنی با اشاره به نحوه پذیرش داوطلبان افزود: افرادی که بتوانند حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند، به‌عنوان پذیرفته‌شدگان مرحله کتبی به مرکز وکلا معرفی خواهند شد.

او افزود: براساس اعلام سازمان سنجش، نتایج آزمون ۴۰ روز کاری پس از برگزاری آن منتشر می‌شود و داوطلبان می‌توانند نتایج را از طریق درگاه اینترنتی سازمان سنجش مشاهده کنند.