به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض ۱۷ تا ۳۰ آبان برگزار شد.

حاشیه های جذاب این بازی‌ها در ریاض در طول ۱۵ روز رقابت در مستند «داستانی از ریاض» به تصویر کشیده شده است.

کاروان ورزش ایران با ۱۹۸ ورزشکار در ۲۰ رشته این بازی‌ها شرکت کرد و در نهایت ایران با کسب ۸۱ نشان، رتبه سوم را کسب کرد. ۲۹ نشان طلا، ۱۹ نقره و ۳۳ برنز سهم کاروان ایران در این بازی‌ها بود که بعد از ترکیه و ازبکستان رتبه سوم را بدست آورد، البته ایران در تعداد نشان‌های طلا با ازبکستان برابر بود، اما ازبکستان نقره بیشتری کسب کرد.