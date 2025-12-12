کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی: با تقویت ناپایداری‌های جوی، گسترش فعالیت سامانه بارشی را مجددا از ساعات اولیه امشب تا قبل از ظهر فردا انتظار داریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، زارعی گفت: براساس الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی با تقویت ناپایداری‌های جوی، گسترش فعالیت سامانه بارشی را مجددا از ساعات اولیه امشب تا قبل از ظهر فردا انتظار داریم.

وی افزود: باتوجه به رگباری بودن بارش ها، احتمال آب گرفتگی معابر و ایجاد رواناب در نواحی مستعد وجود دارد.

کارشناس هواشناسی استان گفت: این سامانه به تناوب تا پایان هفته آینده در استان فعال بوده و با شدت و ضعف موجب بارش باران و برف، کاهش دما، تشکیل مه، لغزندگی محور‌ها و کاهش دید افقی خواهد شد.

صبح امروز سربیشه با سه درجه سلسیوس سردترین و دهسلم با بیشینه دمای ۲۶ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۲۲ و ۸ درجه سلسیوس ثبت شد.