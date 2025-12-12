پخش زنده
امام جمعه رضوان شهر: دشمنان بنیان خانوادههای ما را هدف گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان، حجت الاسلام جواد علیزاده امام جمعه رضوانشهر در نماز جمعه این شهر با بیان اینکه دشمنان میدانند که از طریق جنگ نظامی توان جنگیدن با جمهوری اسلامی ایران را ندارند گفت: امروز دشمن بنیان خانوادههای ما را هدف گرفته و به جنگ اعتقادات و باورهای مسلمانان آمده است که نیاز است هم مسئولان فرهنگی کشور و هم مردم تلاش کنیم و مراقب نوجوانان و جوانانمان باشیم.
وی افزود: پیروی از رهبری و ادامه دادن راه شهدا راهکار مقابله با این تهاجم است.