به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، امام جمعه موقت ساری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به مشکلات مردم و مسائل عمرانی استان، گفت: مسئولان باید در شناسایی و رفع مشکلات استان مازندران و به‌ویژه مرکز استان، با جدیت بیشتری عمل کنند.

حجت الاسلام حسین شفیعی دارابی افزود: در ماه‌های گذشته نسبت به وضعیت عمرانی شهر از جمله پل سه راه جویبار گلایه کرده بودم و امروز خوشحالم که با تلاش مسئولان، این طرح رو به رشد است و از پیگیری آنان تشکر می‌کنم.

امام جمعه موقت ساری با بیان اینکه در مازندران حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب کمبود آب داریم، گفت: باید از هم اکنون برای آینده استان برنامه‌ریزی کنیم و با مدیریت منابع آبی، از آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود.

حجت‌الاسلام شفیعی دارابی افزود: نباید مشکلات مردم را نادیده گرفت. ما مدافع دولت و دولتمردان هستیم، اما انتظار داریم مسئولان با کارآمدی و دلسوزی مشکلات را شناسایی و برای حل آن‌ها اقدام کنند.

او خطاب به مدیران گفت: اگر مسئولی خود اذعان دارد که «عرضه ندارد»، نشستن روی آن صندلی برای او حرام است و اگر کسی توان مدیریت ندارد، باید کنار برود و مسئولیت را واگذار کند.

او از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی خواست با شنیدن درد دل مردم، تصمیم گیری‌های مؤثر و عملی در مسیر توسعه استان داشته باشند و افزود: مازندران استانی افتخارآفرین و شایسته تصمیم‌های بزرگ و کارآمد برای پیشرفت است.

امام جمعه موقت ساری با اشاره به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو، گفت: گرامیداشت این روز نباید به عرصه رقابت‌های حزبی و گروهی تبدیل شود، بلکه باید فرصتی برای بازخوانی آرمان‌های دانشجویان و نقش آنان در رشد و بالندگی کشور باشد.

حجت الاسلام شفیعی دارابی در بخش پایانی خطبه‌ها، ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و امام خمینی (ره) را گرامی داشت و گفت: کمترین وظیفه ما در برابر حضرت زهرا عشق به آن حضرت، مدیحه سرایی و برپایی مجالس باشکوه در شأن ایشان است.

او ادامه داد: امام خمینی (ره) بنده مخلص خدا بود و هیچ گاه در پی مقام و شهرت نبود و ایشان فرمودند «به من خادم بگویید بهتر است» و تأکید داشتند که از خون شهدا کسب شهرت نکنند.

امام جمعه موقت ساری همچنین با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری درباره جایگاه زن در خانواده گفت: از منظر رهبر معظم انقلاب، زن مدیر خانه است و این نهایت احترام به مقام زن است؛ زیرا با مدیریت منزل، تربیت فرزند را به‌درستی انجام می‌دهد و نقش بی بدیلی در بنیان خانواده دارد.