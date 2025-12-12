به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، نماز عبادی‌سیاسی جمعه این هفته امین‌شهر با حضور مردم مومن و خداجوی و به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین ذوالفقاری برگزار شد. خطیب جمعه در خطبه اول، پس از توصیه به تقوای الهی، به بیان مباحثی درباره گناهان کبیره پرداخت و اظهار داشت: راه رسیدن به سعادت اخروی، دوری از گناه است؛ چراکه گناه آثار دنیوی و اخروی فراوانی دارد.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از گناهان کبیره از جمله شرک به خدا، ناامیدی از رحمت الهی، آزار والدین، تضییع حق یتیم و فرار از جهاد، افزود: دروغ نیز از مهم‌ترین گناهان است که در روایات اسلامی به شدت مورد نکوهش قرار گرفته و تکرار آن زمینه‌ساز گناهان بزرگ‌تر می‌شود. بدترین نوع دروغ، دروغ بستن به خدا و پیامبر است که در آموزه‌های دینی بار‌ها عواقب سنگین آن مورد تأکید قرار گرفته است.

در خطبه دوم نیز حجت‌الاسلام والمسلمین ذوالفقاری با توصیه مجدد به تقوای الهی، به تشریح بخش‌هایی از بیانات اخیر مقام معظم رهبری در مراسم میلاد حضرت زهرا سلام‌الله‌علی‌ها پرداخت.



وی چهار محور اساسی این بیانات را الگو بودن حضرت زهرا (س) در ابعاد فردی و اجتماعی، دینداری، عدالت‌خواهی، جهاد تبیین و نقش ایشان در همسرداری و تربیت فرزندان برشمرد.

امام جمعه در ادامه، ضمن اشاره به سالروز وحدت حوزه و دانشگاه و گرامیداشت روز حمل‌ونقل، با توجه به برگزاری همایش زکات در سطح شهرستان، بر اهمیت این فریضه الهی تأکید کرد و گفت: در دین مبین اسلام توجه فراوانی به زکات شده است.

وی در پایان با توجه به فرارسیدن فصل سرما، بر ضرورت رعایت الگوی صحیح مصرف انرژی و به‌ویژه گاز تأکید نمود.