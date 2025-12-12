پخش زنده
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک گفت : بوانات فارس ، نیاز فوری به زیرساختهای انتقال آب داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، صفدر نیازی شهرکی در سفر به شهرستان بوانات در استان فارس با اشاره به کاهش شدید بارشها و افت منابع آبی در این شهرستان گفت : پارسال پنج کانال بتنی اجرا و ۶ رشته قنات در بوانات مرمت و بازسازی شد.
وی با بیان اینکه طرحهای جدیدی در دست اجراست، افزود: احیا و مرمت قنوات، سه کیلومتر لولهگذاری و اجرای ۱۰ کیلومتر کانال بتنی پارچهای از جمله این اقدامات است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک گفت : با اشاره به اینکه شهرستان بوانات در مجموع به حدود ۲۰ کیلومتر کانال جدید برای تامین و انتقال آب نیاز دارد، گفت: مقرر شده ۱۰ کیلومتر کانال با بتن پارچهای بهمت قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) اجرا شود که امروز دوباره پیگیری شد؛ امیدواریم عملیات اجرایی آن در ماههای آینده آغاز شود.
صفدر نیازی شهرکی ، بوانات را منطقهای بسیار مستعد در حوزه باغبانی دانست و افزود: حدود هفت هزار هکتار باغ در این شهرستان وجود دارد، اما کمبود آب مهمترین چالش کنونی است.
نیازی با اشاره به اینکه این سفر، سومین حضور او در میان کشاورزان منطقه در ماههای اخیر بوده، است گفت: اقدامات لازم برای اجرای طرحهای جدید انجام شده و با تخصیص بودجه، کار آغاز خواهد شد.
بوانات از شهرستانهای شمالی استان فارس است که مرکز آن حدود ۲۵۰ کیلومتر با شیراز فاصله دارد.