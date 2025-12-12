به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امام جمعه کبودراهنگ در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: در این ایام چه در وفات و چه در میلاد حضرت فاطمه (س) مراسم‌های مناسبی در سطح شهرستان برگزار شد و جای قدردانی دارد.

وی به سخنان رهبری در دیدار با مداحان اشاره کرد و گفت: آقایان به همسران خود ابراز علاقه خودش را اعلام کند

حجت‌الاسلام باقری به جایگاه زن در ادیان مختلف و بخصوص در اسلام و در دنیای امروز اشاره کرد و گفت: از ابتدای اسلام تا کنون در همه عرصه‌ها زنان دوشادوش مردان حضور داشتند و اسلام به زنان عزت داد و زن جهادگری است که مردان را تربیت و به جامعه تحویل می‌دهد و یکی از جهاد‌های دیگر زنان شوهرداری و تربیت مناسب فرزندان است و مردان هم باید برای همسران خود ارزش قائل شوند.

خطیب جمعه کبودراهنگ به سالروز شهادت شهید مفتح اشاره کردوگفت: این شهید یک فرهنگی ناب بود که در طول حیاتش اسلام را ترویج می‌داد و می گفت: اسلام باید از مساجد و مدارس و حوزه دانشگاه تبین و ترویج شود و به همین دلیل این روز بنام روز وحدت حوزه و دانشگاه نام گذاری شده است تا آرمان و راه و هدف شهید مفتح ادامه یابد و هدف این نام گذاری این است که بسمت جامعه الگو و اسلامی و ایثار و مقاومت حرکت کند.

وی افزود: جوانان از ابتدای انقلاب تاکنون همیشه پای نظام چه در هشت سال دفاع مقدس و چه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ایستادگی کرده‌اند.

جوان امروز در زمینه تولید و اقتصاد پیشتاز است و در زمینه نظامی جوانان ما بروز‌ترین و جدیدترین پهباد‌ها را طراحی و ساخته‌اند که دنیا امروز بدنبال این تجهیزات است.

وی به پیام ترامپ برای ادغام لبنان با سوریه اشاره کرد و گفت با این طرح می‌خواهند بدون خونریزی لبنان را بگیرند و به سوریه دهند

امام جمعه کبودراهنگ به سخنرانی رئیس جمهور در ترکمنستان اشاره کرد و با قدردانی از رئیس جمهور گفت: در این سخنرانی وی به حمله مستقیم امریکا به ایران اشاره کرد و گفت: مجامع بین المللی این حمله و حمله اسرائیل به غزه ولبنان را نمیبیند و محکوم نمیکند پس با این کشور‌ها نمیتوان مذاکره کرد

حجت‌الاسلام باقری تاکید کرد: امت اسلامی باید متحد باشد و مقابل دشمنان ایستادگی کنند

وی از مسئولان خواست بفکر معیشت مردم باشند و جلوی گرانی‌ها را بگیرند.