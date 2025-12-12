پخش زنده
مسابقات آکادمی هندبال جام پلیکان با حضور هفت تیم برتر کشور به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این رقابتها از ۱۹ تا ۲۱ آذر ۱۴۰۴ به میزبانی شهرستان طبس برگزار شد.
در پایان مسابقات، تیم هندبال فولاد سپاهان اصفهان قهرمان، تیم هندبال زغالسنگ طبس (الف) عنوان نائب قهرمانی و تیم کمیکس کافی شهر ری عنوان سوم این دوره از مسابقات را کسب کردند.
تیمهای زغالسنگ طبس (ب)، سنگ آهن بافق، سپهر آیسک و هیأت هندبال طبس به ترتیب مقام چهارم تا هفتم را کسب کردند.
مسئولان برگزارکننده در مراسم اختتامیه با اهدای تندیس از تلاش تمامی تیمها و بازیکنان قدردانی کردند و بر اهمیت این مسابقات در پرورش استعدادهای هندبال پایه و توسعه ورزش هندبال تأکید کردند.