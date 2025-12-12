خطیب جمعه بجنورد بر مدیریت هزینه مراسم‌ها تأکید کرد و از خانواده‌ها خواست بخشی از هزینه‌های اطعام را به امور خیریه، آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد، کمک به نیازمندان و بیماران اختصاص دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجت الاسلام والمسلمین رضا نوری در خطبه‌های عبادی و سیاسی نماز جمعه بجنورد با اشاره به همراهی مردم در آزادی زندانیان، حمایت از بیماران نیازمند و رسیدگی به ایتام گفت: در دو سه هفته گذشته مردم استان در اقدامات خداپسندانه پیش‌قدم بودند و بخشی از هزینه‌های ختم و مراسم‌ها را به نیازمندان اختصاص دادند.

وی افزود: مراسم‌های سوم، چهلم و سالگرد نباید با اطعام‌های پرهزینه برگزار شود و صلاح این سنت به نفع جامعه است.

خطیب جمعه بجنورد با اشاره به فرارسیدن روز وحدت حوزه و دانشگاه اظهار داشت: شهید مفتح که در بالاترین درجات علمی حوزه و دانشگاه قرار داشت، نماد پیوند این دو مرکز مهم فکری بود.

وی افزود: امروز بخش عمده مدیریت کشور بر عهده دانشگاه و حوزه است و فارغ‌التحصیلان این دو مجموعه در مسئولیت‌های تصمیم‌گیری، نظارتی و مدیریتی نقش محوری دارند

خطیب جمعه با تأکید بر لزوم کنار گذاشتن بدبینی‌ها میان این دو مجموعه ادامه داد: وحدت حوزه و دانشگاه سبب هم‌افزایی در حوزه‌های صنعتی و پیشرفت کشور می‌شود.

امام جمعه بجنورد گفت: دشمنان سال‌ها برای تضعیف نظام برنامه‌ریزی می‌کنند؛ همان‌گونه که برای جنگ ۱۲ روزه سال‌ها طرح‌ریزی کرده بودند. اکنون محور تهاجم دشمن، مسائل فرهنگی و تغییر سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری با بیان اینکه سال هاست نظام‌های استکباری برای تغییر هویت اسلامی ما تلاش می‌کنند افزود: با فیلم‌ها، محتوا‌ها و القائات مختلف، اراده جوانان و خانواده‌ها را هدف گرفته‌اند.

وی با اشاره به موفقیت کشور در مقابله با قاچاق سوخت گفت: با ورود قوه قضاییه و همکاری دستگاه‌ها، قاچاق گازوئیل کنترل شد و نیاز به واردات از بین رفت. در دیگر حوزه‌ها مانند ارز نیز با اصلاح شیوه حکمرانی می‌توان مشکلات را برطرف کرد.

امام جمعه بجنورد گفت: امروز در کشور دو نگاه وجود دارد؛ برخی معتقدند باید با دشمن کنار آمد تا مشکلات حل شود، اما این منطق به معنای تسلیم شدن در برابر زورگویان است.

وی افزود: منطق ملت ایران ایستادگی است؛ زیرا تسلیم شدن هزینه بیشتری از مقاومت دارد و تجربه کشور‌هایی مانند سودان و سوریه نشان داد که عقب‌نشینی نتیجه‌ای جز تجزیه و از دست رفتن منابع ندارد.

خطیب جمعه بجنورد تأکید کرد: در جنگ ۱۲ روزه، آمریکا و بسیاری از قدرت‌ها پشت رژیم صهیونیستی بودند، اما پیروزی نصیب جبهه مقاومت شد. این فرهنگ انقلاب و ایمان به نصرت الهی، چراغ راه آینده ماست.

وی با اشاره به پیشرفت‌های کشور و رهنمود‌های رهبری گفت: ایران هر روز در مسیر توسعه قرار دارد و سخنان رهبر معظم انقلاب راهبردی و هدایتگر است.