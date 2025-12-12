پخش زنده
امام جمعه اهواز مصرف بیرویه را عامل کسری بودجه، افزایش یارانهها، ضرورت سرمایهگذاری سنگین دولت، تورم، وابستگی به واردات و تهدید امنیت غذایی کشور عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدنبی موسوی فرد در آیین سیاسی عبادی نماز جمعه اهواز با اشاره به فرارسیدن ماههای پر فضیلت رجب، شعبان و رمضان، بر آمادهسازی بستر معنوی خانوادهها به ویژه توسط بانوان تاکید کرد و ۵ توصیه اخلاقی و عبادی را برای بهرهگیری از این ضیافت الهی ارائه داد.
وی با بیان اینکه ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی است گفت: باید از ابتدای ماه رجب خود را مهیا کنیم تا در شبهای قدر بتوانیم قله این ضیافت را فتح کنیم.
موسوی فرد با اشاره به قرآن کریم و نهجالبلاغه به ویژه نامه حضرت امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر افزود: بر اساس این سفارش، انسان باید با قلب، دست و زبان یار خدا باشد که این به معنای عشق درونی به نیکیها و بیزاری از زشتیها و انجام امر به معروف و نهی از منکر است.
وی بیان کرد: رعایت ادب و احترام نسبت به ساحت مقدس حضرت مهدی (عج) مصادیق گوناگونی دارد که مهمترین آن، پرهیز از گناه است چرا که ایشان به اذن خداوند بر اعمال و حتی نیتهای ما اشراف دارند.
الگوی زن مسلمان ایرانی
موسوی فرد با اشاره به حضور پرشور بانوان در عرصههای مختلف، الگوی زن مسلمان ایرانی را متفاوت از نگاههای شرقی افراطی و غربی منحط دانست و تصریح کرد: اسلام، زن را موجودی تاریخساز معرفی میکند که با حفظ حجاب و حریمهای اسلامی، هم سنگر خانواده را حفظ میکند و هم میتواند در عرصههای سیاسی، علمی و اجتماعی حضوری فعال و تاثیرگذار داشته باشد.
امام جمعه اهواز با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) درباره مقام معظم رهبری، اظهار کرد: افراد مختلف از جمله یکی از منتقدین ساکن خارج از کشور و همچنین وزیر امور خارجه اسبق آمریکا به نقاط قوت مقام معظم رهبری مانند تعهد خدمتگزاری، پاکدستی و هوشمندی در مواجهه با دشمنان اعتراف کردهاند.
پرهیز از اسراف
موسویفرد اسراف را از گناهان کبیره خواند و از مردم خواست در مصرف منابعی مانند آب، برق، گاز، بنزین و همچنین مواد غذایی مانند نان و برق دقت بیشتری کنند.
وی در پایان با اشاره به نزول بارانهای اخیر، از مردم خواست ضمن شکرگزاری این نعمت الهی با استغفار ادامه نزول رحمت الهی را تا پایان فصل بهار مسئلت کنند.