نوشابه های گازدار هیچ نقشی در بهبود حالت تهوع نداشته و سرطانزا هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اعلام کرد: مصرف نوشابههای گازدار نهتنها نقشی در کاهش حالت تهوع ندارد، بلکه به دلیل داشتن مقادیر زیاد قندهای ساده میتواند در درازمدت سلامت افراد را تهدید کند.
نوشابههای گازدار سرشار از قندهای ساده هستند؛ قندهایی که بسیار سریع هضم میشوند و به همین دلیل موجب افزایش ناگهانی قند خون و ترشح سریع انسولین میشوند. مصرف مداوم این نوشیدنیها میتواند زمینهساز بروز دیابت نوع دو، اضافهوزن، چاقی و بیماریهای قلبی–عروقی شود.
بر اساس راهنمای تغذیهای آمریکا، قندهای ساده باید کمتر از ۱۰ درصد انرژی روزانه را تشکیل دهند و نوشیدنیهای شیرینشده مانند نوشابه باید تا حد امکان محدود شوند.
دفتر بهبود تغذیه جامعه همچنین تأکید کرد: هیچ شواهد علمی معتبری وجود ندارد که نشان دهد نوشابههای گازدار موجب کاهش حالت تهوع میشوند. حتی توصیه میشود افراد مبتلا به مشکلات گوارشی مانند ریفلاکس معده، التهاب و زخم معده یا سندرم روده تحریکپذیر، مصرف نوشابههای گازدار را به حداقل برسانند.
با هر بار مصرف روزانه خطر ابتلا به سرطان در زنان ۱۶ درصد و در نوجوانان ۳۲ درصد افزایش می یابد.