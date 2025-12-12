امام جمعه شهرستان نقده گفت:امروز بیکاری در بین جوانان و نوجوانان باعث پاره‌ای از مشکلات شده است و خود این افراد نیز باید برای بدست آوردن فضای مناسب تلاش کنند.

آیین عبادی سیاسی نماز جمعه به امامت حجت الاسلام فصیح نیا امام جمعه شهرستان نقده برگزار شد.

امام جمعه شهرستان نقده ضمن سفارش به تقوای الهی با اشاره به نقش جوانان و نوجوانان در جامعه، افزود: امروز بیکاری در بین جوانان و نوجوانان باعث پاره‌ای از مشکلات شده است و خود این افراد نیز باید برای بدست آوردن فضای مناسب تلاش کنند.

حجت الاسلام فصیح نیا با اشاره به سیره معصومین، تصریح کرد: در زمان امام سجاد خشکسالی ایجاد شده بود که علما و مومنین وقت جمع شدند که برای بارش باران دعا کنند که با دعای امام سجاد (ع) باران رحمت خداوند باریدن گرفت و این نشانه‌های از آیات و روایات است که باید از آنها درس بگیریم.

وی ضمن تسلیت آیت الله مفتح ادامه داد: روز شهادت آیت الله مفتح را بعنوان روز حوزه و دانشگاه نامگذاری کرده‌اند و حوزه و دانشگاه مکمل یک دیگر بوده و هر علمی بدون اعتقاد آسیب‌های خاصی دارد و علمای دینی نیز با کسب علوم مختلف می‌توانند در جامعه تأثیر گذار باشند.

وی با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در جمع مداحان که به جهاد تبیین، عدالت ... و مداحی از عنصر‌های تاثیر گذار در جامعه و داشتن نگاه به مقاومت از مطالب اشاره شده بود.

اشاره به روز صنعت مس، روز پژوهش و حمل و نقل و رانندگان از دیگر بحث‌های خطبه‌های نماز جمعه این هفته بود.