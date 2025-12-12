یکی از جلوه‌های بی‌تقوایی در جامعه، اسراف و مصرف بی‌حساب و کتاب است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ امام جمعه موقت اصفهان در خطبه‌های نمازجمعه این هفته با اشاره به تاکید رهبر انقلاب اسلامی به ضرورت جلوگیری از اسراف گفت:نام‌گذاری بسیاری از سال‌ها با محوریت مسائل اقتصادی نشان‌دهنده ضرورت مدیریت صحیح منابع و اصلاح الگوی مصرف در جامعه است.

حجت‌الاسلام احمد محمودی فزود: خداوند در قرآن کریم تاکید می‌کند که مسیر و روش اسراف کنندگان را در پیش نگیرید که اسراف یکی از مصادیق فساد است و اسراف‌کاران مفسدانی هستند که جامعه را به سوی فساد می‌کشانند.

وی با بیان اینکه فساد و اسراف می‌تواند در اعتقاد، اخلاق، سیاست، اقتصاد و… باشد، افزود: اسراف در اقتصاد، فساد است و تعادل جامعه را بهم می‌زند.

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به اینکه جهش تولید و رشد اقتصادی با مدیریت صحیح مصرف رابطه مستقیم دارد، گفت: اگر تولید و مشارکت مردمی در مسیر صحیح خود حرکت کند، اما مدیریت مصرف نداشته باشیم، زحمات تولیدکنندگان را هدر داده‌ایم.

حجت الاسلام محمودی با اشاره به نقش مهم مداحی در جامعه دینی خاطرنشان کرد: مداحی نباید صرفاً آئینی باشد، بلکه باید به کانون ترویج ادبیات مقاومت، آگاهی‌بخشی و تبیین مسائل روز تبدیل شود.

وی همچنین با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر گفت: امیدواریم بتوانیم مسیر و راه و روش این بانوی بزرگوار را به ویژه عفت فاطمی، در جامعه تبیین، تشریح و محکم کنیم.

امام‌جمعه موقت اصفهان با اشاره به پیشرفت‌های علمی کشور گفت: امروز پژوهشگران و دانشمندان ایرانی در حوزه‌های مختلف علمی در حال فعالیت هستند و در برخی رشته‌ها در میان کشور‌های نخست دنیا قرار داریم.

وی با تجلیل از دانشمندان هسته‌ای کشور افزود: این دانشمندان با اخلاص و فداکاری، جان خود را در راه پیشرفت علمی کشور تقدیم کردند و دشمن می‌پندارد با ترور نخبگان علمی می‌تواند اندیشه را از جامعه بگیرد، در حالی که چنین امری هرگز محقق نخواهد شد.