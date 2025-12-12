به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ مرکز وکلای قوه قضائیه صبح امروز در دانشگاه یزد برگزار شد و داوطلبان یزدی برای ورود به حوزه وکالت و فعالیت‌های حقوقی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

رئیس هیئت‌مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه استان یزد، با اشاره به حضور گسترده شرکت‌کنندگان در این آزمون گفت: امسال یک‌هزار و ۵۵۷ داوطلب از استان یزد در این رقابت علمی شرکت کردند که شامل ۶۶۸ داوطلب مرد و ۸۸۹ داوطلب زن است.

فرهنگ فاضلی اعلام کرد: نتایج آزمون حدود چهل روز کاری پس از برگزاری منتشر خواهد شد.

وی افزود: اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان مرحله کتبی توسط سازمان سنجش صورت می‌گیرد و نتیجه نهایی نیز پس از طی مراحل استعلام، بررسی‌های تکمیلی و احراز صلاحیت عمومی، توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اعلام خواهد شد.