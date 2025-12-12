به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ماموستا محمد واوی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با تبریک ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز مادر، به تبیین جایگاه زن در اندیشه اسلامی پرداخت.

وی با بیان اینکه اسلام نقطه تعادل میان دو تفکر افراطی و تفریطی است، گفت: از یک سو تفکر طالبانی حضور اجتماعی، سیاسی و تحصیل علم زنان را محدود می‌کند و از سوی دیگر نگاه غربی با شعار آزادی، زنان ناآگاه را به ابزار و برده‌های جنسی تبدیل می‌کند.

امام جمعه سردشت با تأکید بر تکریم مقام زن، به‌ویژه مادر، افزود: در این هجمه فرهنگی و دینی، هیچ قوم و فرهنگی از حمله و گزند دشمن مصون نمانده و مناطق کردی نیز از لحاظ لباس، حجاب و فرهنگ ضربه‌های مختلفی دیده‌اند، اما زنانی که به رسالت اصیل خود عمل کرده و معنای واقعی مادری را به‌جا آورند، هیچ دشمنی نمی‌تواند به آنان آسیب برساند.

وی همچنین تصریح کرد: حضور زنان در جامعه باید همراه با عزت، کرامت و رعایت ارزش‌های انسانی باشد.

ماموستا واوی در ادامه به مشکلات اقتصادی مردم اشاره کرد و از گرانی برخی کالا‌های اساسی همچون تخم‌مرغ، برنج و دیگر مایحتاج ضروری انتقاد کرد و گفت: سفره بسیاری از خانواده‌ها کوچک شده و فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد غیرقابل انکار است. مسئولان باید برای کنترل بازار و نظارت بر قیمت‌ها اقدام جدی انجام دهند.