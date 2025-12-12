به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛نماز جمعه این هفته شهرستان سلماس با حضور گسترده مردم مؤمن در مصلی بزرگ شهر سلماس اقامه شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام سید ابراهیم طباطبایی امام جمعه سلماس، در خطبه نخست با توصیه به رعایت تقوای الهی، پرهیز از گناه و عمل به دستورات دین را از عوامل اصلی سعادت و آرامش جامعه دانست.

او در ادامه با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه بانوان در جامعه اسلامی گفت: بانوان ایران اسلامی با پایبندی به حجاب و ارزش‌های دینی، تمام نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان را بی‌اثر کرده‌اند و حضور آگاهانه آنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی، نشانه‌ای از بصیرت و شجاعت زنان ایرانی است.

امام جمعه سلماس بر لزوم تقویت بنیان خانواده، حفظ هویت اسلامی و صیانت از ارزش‌های اخلاقی تأکید کرد.

نماز جمعه سلماس پس از اقامه نماز و دعا برای عزت و سربلندی ایران اسلامی پایان یافت.