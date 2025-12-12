بانوان ایرانی با حجاب خود نقشههای دشمن را ناکام گذاشتند
امام جمعه سلماس گفت:بانوان ایرانی با حجاب خود نقشههای دشمن را ناکام گذاشتند.
در این مراسم، حجتالاسلام سید ابراهیم طباطبایی امام جمعه سلماس، در خطبه نخست با توصیه به رعایت تقوای الهی، پرهیز از گناه و عمل به دستورات دین را از عوامل اصلی سعادت و آرامش جامعه دانست.
او در ادامه با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه بانوان در جامعه اسلامی گفت: بانوان ایران اسلامی با پایبندی به حجاب و ارزشهای دینی، تمام نقشهها و توطئههای دشمنان را بیاثر کردهاند و حضور آگاهانه آنان در عرصههای مختلف اجتماعی و فرهنگی، نشانهای از بصیرت و شجاعت زنان ایرانی است.
امام جمعه سلماس بر لزوم تقویت بنیان خانواده، حفظ هویت اسلامی و صیانت از ارزشهای اخلاقی تأکید کرد.
نماز جمعه سلماس پس از اقامه نماز و دعا برای عزت و سربلندی ایران اسلامی پایان یافت.