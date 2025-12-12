به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در آیینی همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، پارک بانوان و مجموعه ورزشی و پارک بازی کودک در مجتمع ادهم کانون بازنشستگان سپاه شهرستان جویبار افتتاح شد.

سردار سرتیپ دوم پاسدار عظیمی جاهد مسئول سازمان پیشکسوتان سپاه کشور در این مراسم از آغاز ساخت مجموعه مرکز توانبخشی، مراقبتی، حمایتی و نگهداری پیشکسوتان سپاه کربلای مازندران در مساحت هزار متر مربع خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این مرکز و تجهیز آن به بخش‌هایی مانند فیزیوتراپی، آب‌درمانی و استقرار پزشک، بسیجیان و پیشکسوتان سپاه از این امکانات بهره‌مند خواهند شد.

وی افزود: در این مکان، برای بانوان نیز سالن ورزشی اختصاصی و پارک مخصوص بانوان و پارک کودکان راه‌اندازی شده است تا همه بسیجیان و پیشکسوتان سپاه از آن استفاده کنند.