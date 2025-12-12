با حکم حمیدرضا افتخاری، دبیر پنجمین جشنواره ملی برنامه‌های رادیویی پژواک، مسئولان بخش‌های مختلف این رویداد ملی معرفی و منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بر اساس اعلام ستاد خبری جشنواره، ساجد قدوسیان به‌عنوان مسئول اجرای مراسم اختتامیه، آذر شیشه‌گر به‌عنوان مسئول دبیرخانه و علی خسروی به‌عنوان مسئول کمیته پشتیبانی منصوب شدند.

همچنین فاطمه عودباشی مسئولیت ستاد خبری جشنواره را بر عهده گرفت.

فرایند دریافت آثار از ۳۰ آبان آغاز شده و آثار بخش مسابقه تا ۱۵ دی و بخش ویژه و مستمر تا اول بهمن دریافت می‌شود.

آیین اختتامیه این دوره ۲۷ اردیبهشت‌ماه سال آینده، همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) در سالن همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار خواهد شد.