حوزه و دانشگاه دو بازوی قدرتمند هستند
خطیب جمعه جازموریان گفت: حوزه و دانشگاه دو بال پیشرفت و دو بازوی قدرتمند ملت ایران هستند که در کنار یکدیگر میتوانند مشکلات را برطرف کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
حجتالاسلام والمسلمین محمد عباسی در خطبههای نماز عبادیسیاسی جمعه این هفته شهرستان جازموریان، با اشاره به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی با مداحان کشور، این دیدار را حامل پیامهای مهم برای جامعه و مسئولان دانست و اظهار کرد: تکرار این جلسات در فاصله زمانی کوتاه نشان میدهد که کشور از وضعیت جنگی خارج شده و نباید امور کشور در حالت بلاتکلیفی «نه جنگ و نه صلح» متوقف بماند.
وی با تأکید بر ضرورت رصد دقیق تحرکات دشمن توسط نیروهای نظامی افزود: دشمن تلاش دارد ایران را در شرایط نه جنگ و نه صلح نگه دارد، اما نباید اجازه داد این هدف محقق شود.
امام جمعه جازموریان با اشاره به تحرکات رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه گفت: آنان در پی خلع سلاح حزبالله لبنان هستند، اما حضور نیروهای مردمی و پایگاههای مستحکم حزبالله مانع اجرای این برنامهها شده است. حمایتهای داخلی و بینالمللی از جبهه مقاومت نشانه قدرت واقعی منطقه است.
حجتالاسلام عباسی با بیان اینکه ایران با هوشمندی سیاسی و تدبیر عقلانی اجازه نمیدهد دشمنان با تهدید و نیرنگ به اهداف خود برسند، افزود: رژیم صهیونیستی و آمریکا در مسائل یمن، بحرین، عراق، سوریه و لبنان بارها شکست خورده و سیاستهایشان در مقابله با مقاومت بیاثر شده است.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران امروز با قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی خود نه تنها از ملتهای مظلوم حمایت میکند، بلکه نام ایران اسلامی مایه افتخار مسلمانان جهان است.
خطیب جمعه جازموریان با اشاره به اینکه پیشرفت و مقاومت کشور مرهون همکاری حوزه و دانشگاه است، تأکید کرد: حوزه و دانشگاه دو بال پیشرفت و دو بازوی قدرتمند ملت ایران هستند که در کنار یکدیگر میتوانند مشکلات را برطرف کنند.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر خاطرنشان کرد: در این نبرد، دانشمندان در کنار فرماندهان نظامی هدف قرار گرفتند و به شهادت رسیدند که نشاندهنده همراهی و همراستایی این دو قشر است.
حجتالاسلام عباسی افزود: نامگذاری روز وحدت حوزه و دانشگاه نشان میدهد که پیشرفت جامعه اسلامی بدون همکاری این دو نهاد ممکن نیست و امروز با پیچیدهتر شدن موضوعات فرهنگی و اجتماعی، این تعامل ضرورتی راهبردی دارد.
امام جمعه جازموریان در بخش پایانی خطبهها با تأکید بر اهمیت علم و آموزش گفت: با وجود زحمات ارزشمند مربیان و مدیران جهادی، وضعیت علمی شهرستان جازموریان همچنان ضعیف است و نباید خدمات انقلاب و تلاشهای متولیان تعلیم و تربیت نادیده گرفته شود.
وی افزود: با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی، هنوز بسیاری از مدارس شهرستان با کمبود آب، برق، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و حتی فضای آموزشی مناسب روبهرو هستند. مدیر آموزش و پرورش باید دغدغه اصلیاش مسائل آموزشی باشد، نه تأمین میز و صندلی و وسایل سرمایشی و گرمایشی.
حجتالاسلام عباسی همچنین با اشاره به استعداد دانشآموزان منطقه گفت: دانشآموزان جازموریان مستعدند، اما نبود زیرساختهای آموزشی مناسب باعث شده برخی از نوجوانان به مشاغل کاذب روی بیاورند.
وی با خطاب قرار دادن استاندار کرمان، نماینده مردم، مدیرکل آموزش و پرورش استان و فرماندار جازموریان اظهار داشت: از مسئولان میخواهیم وضعیت آموزش و پرورش شهرستان را هرچه سریعتر تعیین تکلیف کنند. آموزش و پرورش جای تعلیم و تربیت و پرورش استعدادهای تراز انقلاب است و باید دانشآموزانی انقلابی، پرتلاش و توانمند تحویل جامعه دهد؛ این مجموعه جای سیاسیکاری نیست.
امام جمعه تأکید کرد: آموزش و پرورش را سیاسی نکنید و آن را به مسائل انتخاباتی و سهمخواهیهای شخصی گره نزنید؛ چراکه این رویه سم مهلک برای تعلیم و تربیت دانشآموزان است و ضررش متوجه آینده منطقه خواهد شد. از مسئولان میخواهیم هرچه سریعتر مشکل آموزش و پرورش شهرستان را برطرف کنند.