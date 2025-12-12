پخش زنده
تیم استقلال تهران در هفته ششم لیگ برتر فوتسال بانوان موفق شد پالایش نفت آبادان را شکست دهد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در هفته ششم لیگ برتر فوتسال بانوان ۶ بازی برگزار شد و مس رفسنجان، گلبرگ تاکستان، نفت امیدیه، استقلال تهران و فولاد هرمزگان به پیروزی رسیدند و یک مسابقه با نتیجه تساوی به پایان رسید.
نتایج هفته ششم لیگ برتر فوتسال بانوان به شرح زیر است:
مس کرمان ۳ - فولاد هرمزگان ۲
استقلال ۲ - پالایش نفت آبادان یک
سپاهان اصفهان ۲ - هیئت فوتبال خراسان رضوی ۲
پالایش نفت اصفهان ۲ - نفت امیدیه ۳
گلبرگ تاکستان ۶ - ملارد یک
مس رفسنجان ۲ - ملی حفاری اهواز یک
در جدول رده بندی مسابقات، استقلال با ۱۸ امتیاز صدرنشین است و گلبرگ تاکستان، مس کرمان و فولاد هرمزگان با ۱۳ امتیاز در ردههای دوم تا چهارم هستند.