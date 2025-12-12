به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ امیر امینی افزود: در سطح شهرستان ۵ و ارتفاعات ۲۵ و در گردنه خوانسار به بویین میاندشت ۴۰ سانتیمتر برف باریده است.

وی اضافه کرد: در بین روستا‌های شهرستان روستای دوشخراط با ۱۱ سانتیمتر برف بیشترین بارش را به خود اختصاص داده است.

رییس اداره هواشناسی خوانسار بیان داشت: میزان بارش سال زراعی امسال تا کنون ۵۰ میلی متر بوده که مشابه سال گذشته تا این زمان ۳۴ میلی متر بوده است.