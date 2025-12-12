امام جمعه تبریز مطرح کرد؛
باید روی پای خود بایستیم
امام جمعه تبریز گفت: ما باید روی پای خود بایستیم و به مردم منطقه کمک کنیم مقاومت باید پایدار بماند و زمانی آرامش به منطقه باز میگردد که رژیم آدمکش و کودککش صهیونیستی از بین برود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی
،حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل در خطبههای نماز جمعه این هفته تبریز با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف معنویت جوانان گفت: دشمن به این نتیجه رسیده که از نظر فیزیکی نمیتواند ایران را تسلیم کند بنابراین تمرکز خود را بر تضعیف معنویت، قلب، روح و مغز جوانان گذاشته است. تنها امید آنها این است که جوانان را از معنویت دور کرده آنها را غربزده کنند و وظیفه ما دفاع از معارف دینی و مساجد است.
وی افزود: باید در مصرف آب و انرژی صرفهجویی کنیم و از اسراف و مصرف بیرویه پرهیز کنیم. بسیاری از مواقع آب هدر میرود که باید جلوی آن گرفته شود. بانوان نیز در خانه باید به این موضوع توجه ویژهای داشته باشند.
حجتالاسلام والمسلمین مطهری اصل افزود:طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی موظفیم از دولت حمایت کنیم. موفقیت دولت موفقیت کشور است.
وی با تاکید بر لزوم توجه دولت به معیشت مردم گفت:از دولت میخواهیم به موضوع تورم و گرانی توجه بیشتری داشته باشند تا فشار به مردم وارد نشود.
وی با اشاره به سالروز شهادت آیتالله مفتح در ۲۷ آذر ۱۳۵۸ که روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شده است گفت:حوزه مسئولیت آموزش علوم دینی را دارد تا دین را آنگونه که اهل بیت (ع) رساندهاند حفظ کند و دانشگاه نیز وظیفه آموزش علوم مربوط به پیشرفت کشور را بر عهده دارد.
وی اظهار کرد: وحدت این دو به معنای جداییناپذیری آنهاست و اگر میخواهیم کشور پیشرفت کند باید با هم همکاری و همافزایی داشته باشند.