رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان کرمان با اشاره به برگزاری آزمون وکالت این مرکز در استان، همزمان با سراسر کشور، گفت: سه هزار و ۴۶۷ داوطلب از استان کرمان در این آزمون شرکت کردند.





به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان محمد مهدی شجاعی در جریان بازدید از روند برگزاری آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ افزود: این آزمون در پنج حوزه امتحانی در شهر کرمان برگزار شد.

وی یادآور شد: تعداد شرکت کنندگان در آزمون وکالت امسال نزدیک به ۱۱۴ هزار داوطلب در کل کشور است که از این تعداد، ۳ هزار و ۴۶۷ داوطلب در استان کرمان در این آزمون شرکت کردند.





وی اظهارداشت: از مجموع داوطلبان شرکت کننده در آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه؛ یک هزار و ۳۶۹ نفر مرد و دو هزار و ۹۸ نفر زن بوده‌اند.





رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان کرمان عنوان کرد: نتایج این آزمون ظرف مدت ۴۰ روز کاری آینده و بر اساس قانون تسهیل اعلام خواهد شد.