یسنا مصباح در دیدار رده بندی مسابقات کامپوند بازی‌های پاراآسیایی جوانان - دبی، با کسب جایگاه چهارم به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار رده بندی مسابقات پاراتیروکمان در بازی‌های پاراآسیایی جوانان در بخش کامپوند دختران برگزار شد.

یسنا مصباح نماینده ایران در این دیدار بود که با «وانگ هیوتینگ» از چین رقابت کرد و با نتیجه نزدیک ۱۱۰ به ۱۰۹ شکست خورد.

یسنا مصباح که با شکست مقابل «کوو سوییتا» از هند در مرحله نیمه نهایی، راهی مرحله رده بندی شده بود، با واگذاری نتیجه دیدار این مرحله در جایگاه چهارم ایستاد.

نیکا ملک پور دیگر نماینده ایران در مسابقات پاراتیروکمان در بازی‌های پاراآسیایی جوانان بود که در اولین دیدار مرحله حذفی شکست خورد و حذف شد.

پاراکمانداران دختر ایران با هدایت زهرا نعمتی در بازی‌های پاراآسیایی شرکت کرده‌اند، محمد صالح پالیزبان سرپرست است.