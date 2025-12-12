کشاورزان خوشاب با کاشت بیش از ۲۷۰۰ هکتار گندم و جو بخش قابل توجهی از سهمیه کشت پاییزه را محقق کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان خوشاب با اشاره به روند مطلوب کشت پاییزه گفت: امسال سهمیه کشت پاییزه شهرستان ۳ هزار و ۲۰۰ هکتار شامل هزار و ۴۰۰ هکتار گندم و هزار و ۸۰۰ هکتار جو است.

رحمت‌الله نظافت افزود: تا این لحظه هزار و ۳۷۱ هکتار گندم و هزار و ۴۰۶ هکتار جو کشت شده و سطح سبز به‌ طور کامل و صد در صدی تحقق یافته است.

وی ادامه داد: از سهمیه ۹۰ تنی بذر اصلاح‌ شده غلات، تاکنون ۶۰ تن به‌ صورت مساوی بین گندم و جو جذب و توزیع شده است.

در مجموع، میزان بذر مصرفی (اصلاح‌ شده و خود مصرفی) شامل ۴۱۰ تن بذر گندم و ۳۱۰ تن بذر جو بوده است.

نظافت گفت: اجرای ۱۰ هکتار کشت گندم با روش نوار تیپ نقش مهمی در صرفه‌ جویی آب و افزایش بهره‌ وری داشته است.

همچنین راه‌ اندازی یک مزرعه ارقام مشارکتی گندم (PVS) در شهرستان به ارتقای کیفیت تولید کمک می‌ کند.

وی خاطرنشان کرد: کشت پاییزه همچنان ادامه دارد و با تلاش کشاورزان و حمایت‌ های فنی، امید به برداشت‌ های پرثمر و افزایش تولید غلات در سال جاری بسیار بالا است.