امام جمعه دامنه:آرایش جنگی دشمن بعد از جنگ ۱۲ روزه تغییر کرده و فعالیت تبلیغاتی و رسانه‌ای کشور هم برای جلوگیری از نفوذ دشمن باید تغییر کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ امام‌جمعه جمعه شهردامنه گفت: دشمنان ایران اسلامی امروز برای ضربه‌زدن به کشور آرایش جنگی خود را تغییر داده‌اند که به دنبال آن فعالان فرهنگی، هیئت های مذهبی، تبلیغات و رسانه هم باید آرایش جنگی خود را با محوریت خانواده و ترویج معارف دینی تغییر دهند تا از نفوذ دشمن جلوگیری شود.

حجت‌الاسلام ناصر صابری افزود:هدف دشمن امروز آشوب ذهنی ، اجتماعی و ایجاد تفرقه در کشور است که مردم ایران اسلامی با رهنمودهای مقام معظم رهبری باید مثل همیشه هوشیار باشند و از نفوذ دشمن جلوگیری کنند.

امام‌جمعه شهر دامنه بااشاره به نقش تبلیغات و رسانه در مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن گفت: امروز برای جلوگیری از نفوذ و سواستفاده دشمن در کشور باید از حواشی پرهیز شود و مسئولان به مطالبات مردم رسیدگی کنند.