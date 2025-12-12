به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجت‌الاسلام محمدی امام جمعه شهرستان جویبار در خطبه‌های نماز جمعه این شهرستان، با بیان اینکه اسراف اقتصاد خانواده را متزلزل می‌کند، گفت: ریخت و پاش در محافل، مجالس، عروسی‌ها و مجالس خانگی بسیار زیاد است و اسراف اقتصاد خانواده را هدف قرار می‌دهد و متزلزل می‌کند و خانواده‌ها به این موضوع توجه کنند.

وی به وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و افزود: امروز افزایش قیمت طلا و ارز و اجناس در کشور افسارگسیخته است و باید کنترل شود و دولت بازار و اقتصاد را در دست بگیرد.

امام جمعه جویبار با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه، خاطرنشان کرد: دشمنان ما با دو قطبی‌سازی، دروغ‌پردازی و دخالت در عرصه‌های مختلف کشور درصدد هستند تا وحدت مردم را بشکنند.

وی سپس به انتقاد صریح از اظهارات یکی از فرمانداران کلانشهر‌های مازندران در روز دانشجو پرداخت و گفت: این فرماندار کلانشهر با انتقاد در روز دانشجو، دانشجویان را علیه حاکمیت نظام و صدا و سیما تحریک می‌کند.

وی افزود: این مسئول امنیتی دولت وفاق عنوان می‌کند دانشگاه باید صدای اعتراض در فضای جامعه باشد... این شخص فرماندار هم ماهیت نظام را زیر سوال می‌برد و هم در بحث انتخابات این چنین می‌گوید که در چهار دهه گذشته ما در عرصه سیاسی رقابت نداشتیم.

حجت‌الاسلام محمدی در پاسخ به این ادعا گفت: اگر رقابت در طول این چهار دهه نبود چطور پس جناح‌های مختلف سیاسی کشور قدرت و دولت را در دست گرفتند و این نهایت بی‌انصافی است.

وی در پایان با انتقاد از بی‌توجهی به حجاب در جمعه بازار جویبار، از خریداران و فروشندگانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، ابراز تأسف کرد.