درگذشت پدر شهید سردار «خداداد حسنوندیان»
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان در پیامی درگذشت پدر شهید والامقام سردار «خداداد حسنوندیان» را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، متن پیام تسلیت مصطفی آزادبخت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان در پی درگذشت مرحوم «حاج کریم حسنوندیان» پدر شهید والامقام سردار «خداداد حسنوندیان» به شرح زیر است:
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ
إنّا لله وإنّا إلیهِ رَاجعُون
خانواده محترم شهید والامقام سردار «خداداد حسنوندیان»
خبر درگذشت مرحوم «حاج کریم حسنوندیان»، اسوه صبر و ایستادگی، پدر شهید والامقام «خداداد حسنوندیان»، موجب تالم و تاثر خاطر گردید.
پدری که در راه دفاع از میهن اسلامی از عزیزترین سرمایههای خویش گذشت و فرزند خویش را در مسیر پاسداشت آرمانهای انقلاب اسلامی و ارزشهای والای الهی هدیه نمود و امروز پس از سالها ایستادگی و مقاومت در برابر این رنج جانکاه به فرزند شهیدش پیوست.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام، مصیبت وارده را به خانواده داغدار ایشان، تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه خداوند برای آن فقید سعید علو درجات و رحمت بیکران و برای بازماندگان، صبر و سلامتی مسئلت مینمایم.