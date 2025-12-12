پخش زنده
امامجمعه خرمشهر با انتقاد از مشکلات اخیر شهری خواستار آمادگی بیشتر و نظارت جدی مسئولان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، حجتالاسلام عادل پور امام جمعه خرمشهر در جمع نمازگزاران در مسجد جامع این شهر ضمن گلایه از قطعی چندساعته برق، آبگرفتگی معابر و رها شدن نوار حفاریها در سطح شهر، تأکید کرد: خارج شدن چندین ترانس برق از مدار به دلیل بارندگی قابل پذیرش نیست و مسئولان باید پیش از وقوع حوادث، آمادگی لازم را داشته باشند.
او با اشاره به نوارهای حفاری رها شده گفت: این وضعیت ماهها ادامه دارد و موجب مشکلات متعدد و حتی خطرات جانی برای مردم شده است.» امام جمعه خرمشهر خواستار نظارت شدید فرمانداری بر عملیات حفاری و الزام دستگاهها به ترمیم فوری مسیرها شد.
امام جمعه خرمشهر در بخش دیگری از سخنانش، به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با مداحان اشاره کرد و با تبیین تأکیدات رهبری افزود: جنگ اصلی امروز، جنگ نرم و هویتی است. دشمن دریافت که تصرف نظامی ممکن نیست و بهدنبال تغییر دلها و اندیشههاست.
او نخبگان و جوانان جبهه انقلاب را به ورود جدی به میدان تبلیغات و آرایش جنگی در این عرصه فراخواند.
امامجمعه خرمشهر با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر مقاومت ملی، هدف فشارهای بیگانگان را تغییر هویت دینی، فرهنگی و تاریخی ملت ایران دانست و افزود: ملت ایران دارای هویت اسلامی–ایرانی است و هرگز تسلیم نخواهد شد.
وی با اشاره به سند امنیت ملی جدید آمریکا گفت: این سند اعترافی صریح به افول توان سلطهگری آمریکاست و در آن، ایران به عنوان یکی از خطرناکترین کشورها برای آمریکا معرفی شده که در حقیقت اذعان به اقتدار جمهوری اسلامی است.
امام جمعه خرمشهر به رزمایشهای اخیر نیروهای مسلح از شمال تا جنوب کشور پرداخت و نمایش توان موشکی و همکاری امنیتی با کشورهای عضو شانگهای را هشدار صریح به دشمنان بالقوه، از جمله آمریکا و اسرائیل توصیف کرد.
او در بخش دیگری از خطبهها، موفقیت آقای مؤمنی، جوان خرمشهری، در مسابقات بینالمللی قرآن پاکستان را مایه افتخار مردم خرمشهر دانست و این موفقیت را تبریک گفت.
حجتالاسلام عادل پور با اشاره به نعمت بارشهای اخیر، از خداوند درخواست باران بیشتر تا سیراب شدن زمینها و سدها کرد.