مدیرعامل شرکت توانیر با حضور در شهر صنعتی کاوه از روند اجرای طرح‌های هوشمندسازی تابلوهای عمومی و همچنین عملیات و آمادگی تیم‌های خط گرم در شبکه توزیع برق بزرگترین شهر صنعتی کشور بازدید کرد.

به گزارش تحریریه انرژی خبرگزاری صدا و سیما، محمود محمودی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی که مصطفی رجبی مشهدی را در این بازدید همراهی می‌کرد، گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده در حوزه هوشمندسازی، به‌روز رسانی تجهیزات و عملکرد گروه‌های عملیاتی ارائه کرد.

مدیرعامل توانیر نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام شده، بر اهمیت تعمیر و نگهداری شبکه در افزایش پایداری، کاهش خاموشی‌ها و استمرار خدمات‌رسانی به صنایع تأکید کرد.

رجبی مشهدی همچنین روند هوشمندسازی تابلو‌های عمومی در شهر صنعتی کاوه را مثبت ارزیابی کرد و آن را گامی مهم در ارتقای کیفیت برق‌رسانی و مدیریت بار دانست.

مدیرعامل شرکت توانیر در عین حال بر ضرورت تسریع در تکمیل طرح‌های تحول دیجیتال و توسعه زیرساخت‌های هوشمند در شهرک‌های صنعتی تاکید کرد.