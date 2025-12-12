پخش زنده
مدیرکل بنیاد مسکن استان قم گفت: ۱۴۰ خانه در قالب طرح مسکن محرومین در استان قم در حال ساخت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام و المسلمین روحانینژاد، نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، به همراه حجت الاسلام و المسلمین میرعمادی، نماینده ولی فقیه در استان قم، و مهندس اطهری، مدیرکل بنیاد مسکن استان، از طرح ۱۴۰ واحدی مسکن محرومین این استان بازدید کردند.
در این بازدید، مدیرکل بنیاد مسکن استان قم با ارائه گزارشی کامل از روند اجرایی این طرح، بر تعهد بنیاد به انجام کار باکیفیت در کوتاهترین زمان ممکن تأکید کرد.
وی افزود: این طرح در قالب طرح مسکن محرومین، در زمینی به مساحت ۸۷۰۰ متر مربع و در ۷ بلوک ۲۰ واحدی طراحی شده و هم اکنون در حال احداث واحدهای مسکونی برای جامعه هدف قرار دارد.
حجت الاسلام و المسلمین روحانینژاد هم در این بازدید، ساخت مسکن برای محرومین و نیازمندان را کاری ضروری و دارای پاداش مضاعف دانست و گفت: باید تمهیداتی اندیشیده شود تا اقشار کمدرآمد و ضعیف جامعه، آسانتر صاحب خانه شوند.
وی در پایان از پیشرفت فیزیکی و اجرایی طرحهای مسکن محرومین در استان قم ابراز رضایت کرد.