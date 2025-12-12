جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به جنگ نرم دشمن علیه ایران گفت: دشمن چون در حوزه نظامی توان مقابله ندارد، تلاش می‌کند از طریق فضای مجازی ضربه بزند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره ورزشی کارکنان وظیفه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور امیر دریادار فرامرز بمانی، جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش، و دیگر مسئولان در سالن آمفی‌تئاتر ابن‌سینا مرکز آموزش شهدای وظیفه برگزار شد.

امیر دریادار بمانی، در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدا و تبریک سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)، بر اهمیت نقش مادران در تربیت نسل جوان و سربازان تأکید کرد و گفت: مادر نخستین فرمانده عاطفی هر فرد است و پرورش جوانان شجاع و سربازان غیور ایران اسلامی نتیجه تربیت مادران باشرف این سرزمین است.

وی اهمیت نقش سربازان را در نیروهای مسلح حیاتی دانست و با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب افزود: جوانان باید برای پذیرش مسئولیت‌های بزرگ آینده آماده شوند زیرا آنان ستون‌های اصلی پیشرفت و سربلندی کشور در سال‌های پیش‌رو خواهند بود.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش با تأکید بر ضرورت همگرایی و تعاون بین سربازان اظهار داشت: هنگامی که اندیشه‌ها متحد و هم‌افزا می‌شود، توان شکست هر دشمنی فراهم می‌شود.

او همچنین ورزش را عامل مهمی در افزایش آمادگی جسمانی سربازان و تمایز میان پیروزی و شکست دانست و با اشاره به جنگ نرم دشمن گفت: دشمن چون در حوزه نظامی توان مقابله ندارد، تلاش می‌کند از طریق فضای مجازی ضربه بزند. هر سرباز باید خود را عنصر مؤثر آینده ایران اسلامی بداند و این جشنواره گامی موثر در این مسیر بود.