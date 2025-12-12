به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، با تلاش گسترده همکاران حوزه‌های سیما، فنی و پشتیبانی صدا و سیمای خراسان جنوبی، این هفته برنامه «صبح و نشاط» در دو روز پیاپی به‌صورت زنده از دو شهرستان استان روی آنتن شبکه سه سیما و شبکه خاوران رفت.

پنجشنبه ۲۰ آذرماه برنامه صبح و نشاط از شهرستان خوسف پخش شد و جلوه‌هایی از ظرفیت‌های ورزشی، طبیعی و فرهنگی این شهرستان را به مخاطبان ملی نشان داد.

گروه‌های تولید و فنی صدا و سیمای خراسان جنوبی با استقرار در محل برگزاری برنامه، پوشش کامل و روانی را رقم زدند.

جمعه ۲۱ آذرماه نیز در آستانه روز شهرستان قاینات، ویژه‌برنامه «صبح و نشاط» همراه با همایش بزرگ پیاده‌روی همگانی از مسیر پارک شادی تا منطقه گردشگری بزرگمهر قاین، به‌صورت زنده از شبکه سه سیما و شبکه خاوران پخش شد.

این همایش با حضور پرشور خانواده‌ها، ورزشکاران و مردم ورزش‌دوست قاینات، رنگ و بوی ویژه‌ای به روز شهرستان بخشید و دوربین‌های صدا و سیما لحظه‌به‌لحظه شور و مشارکت مردمی را ثبت و منعکس کردند.