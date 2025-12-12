به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، رئیس گروه تحقیقات کاربردی اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌غربی گفت: در جریان بارش‌های هفته گذشته، ایستگاه باران‌سنجی سردشت بیشترین میزان بارندگی استان را با ۲۲۶ میلی‌متر ثبت کرد.

آزاد توحیدی افزود: پس از سردشت، شهرستان‌های پیرانشهر با ۱۲۳ میلی‌متر، بوکان با ۹۸ میلی‌متر و شاهین‌دژ با ۹۶ میلی‌متر بیشترین بارش را به خود اختصاص دادند.

وی میزان بارش سایر نقاط استان را هم مطلوب دانست و گفت: اشنویه ۹۱ میلی‌متر، میاندوآب ۷۰، تکاب ۷۵، ارومیه ۵۶، نقده ۵۱، سلماس ۲۶، خوی ۱۹، چالدران ۲۱، پلدشت ۱۵، ماکو ۱۳ و چایپاره هشت میلی‌متر بارندگی داشتند.

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی هم با تشریح آخرین وضعیت جوی استان نیزگفت: براساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، بارندگی‌ها در سطح استان تضعیف شده، اما با عبور امواج کم‌دامنه، از اواخر وقت امروز جمعه تا روز شنبه بارش‌های خفیف و پراکنده به‌ویژه در جنوب‌غرب استان پیش‌بینی می‌شود.

یاسراشتاد با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی افزود: احتمال بارش باران و برف، آبگرفتگی معابر، مه گرفتگی و کاهش دید در جاده‌ها وجود دارد و توصیه‌های لازم به دستگاه‌های خدمات‌رسان و مردم ارائه شده است.

به گفته این کارشناس، روز یکشنبه جوی آرام براستان حاکم خواهد بود و پدیده غالب، مه صبحگاهی به‌دلیل رطوبت مناسب هواست.

وی اظهارداشت: از اواخر وقت دوشنبه موج دیگری از بارش‌ها وارد استان می‌شود که در صورت تثبیت الگوها، می‌تواند سبب بارش‌های متناوب در نیمه دوم هفته شود. همچنین روند کاهش نسبی دمای کمینه در روز‌های آینده پیش‌بینی شده است.

اشتاد گفت: در شبانه‌روز گذشته نیز تخت‌سلیمان تکاب با ۶ درجه زیر صفر سردترین و شوط با ۱۱ درجه بالای صفر بالاترین دمای هوا را دراستان داشت.