نماینده ولیفقیه در استان سمنان با اشاره به نمایش قدرت جمهوری اسلامی ایران در رزمایشهای اخیر، نسبت به گسترش جنگ رسانهای دشمن و ضرورت هوشیاری نخبگان فرهنگی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، حجتالاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی، رزمایش بزرگ ضدتروریستی «سهند» با حضور ۱۰ کشور عضو سازمان شانگهای را نشانهای روشن از توان دفاعی و اقتدار منطقهای ایران دانست و گفت: اجرای رزمایش «اقتدار» در خلیجفارس، تنگه هرمز و دریای عمان نیز بار دیگر پیام بازدارندگی ایران را به دشمنان مخابره کرد.
وی افزود: در حالی که آمریکا و کشورهای غربی یکروز ایران را عامل بیثباتی مینامند و روز دیگر از قدرت جمهوری اسلامی ابراز نگرانی میکنند، این تناقض رفتاری نشان از سردرگمی راهبردی آنان دارد.
امام جمعه سمنان در بخش دیگری از خطبهها، تلاش سازمانیافته رسانههای بیگانه برای تغییر باور نسل جوان را جدی دانست و گفت: امروز عرصه تهدید، فقط نظامی یا اقتصادی نیست؛ دشمن با تولید شبهه، تحریف مفاهیم و تضعیف ارزشهای دینی، به دنبال تغییر ذهن و هویت جامعه اسلامی است.
وی تأکید کرد: فعالان فرهنگی باید در برابر این آرایش رسانهای، اقدامی هوشمندانه و متناسب داشته باشند و اجازه ندهند شکاف اعتقادی در جامعه ایجاد شود.
حجتالاسلام والمسلمین مطیعی با اشاره به توصیههای اخیر رهبر معظم انقلاب، نقش مداحان، استادان و نخبگان را در خط مقدم جهاد تبیین «محوری و تعیینکننده» خواند و گفت: مداحان امروز پایگاههای ادبیات مقاومت هستند و باید با استفاده از ابزارهای نوین رسانهای، به مقابله با موج تحریف دشمن بپردازند.
نماینده ولی فقیه در استان افزود: برخی افراد اثرگذار در جامعه باید مراقب باشند طرح شبهات بیپایه در جمعهای غیرتخصصی، ناخواسته به تقویت جبهه دشمن منجر نشود و هر پرسشی باید در مسیر صحیح علمی پاسخ داده شود.
امام جمعه سمنان همچنین با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و امام خمینی (ره) گفت: حضور هزاران نفر از مردم در دیدار اخیر با مقام معظم رهبری نشان داد که محبت و احترام به سیره حضرت زهرا (س)، همچنان در جامعه موج میزند.
او با اشاره به بارشهای اخیر، از مردم خواست برای این رحمت الهی سجده شکر بجا آورند و با دعا، استمرار نعمت بارشها را از خداوند متعال طلب کنند.