به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، داود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، با اشاره به ابلاغ رسمی نقشه راه اجرایی قرارگاه سیما و منظر شهری تهران به کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و شهرداری‌های مناطق ۲۲گانه تصریح کرد: پس از تصویب و ابلاغ طرح کلان قرارگاه سیما و منظر شهری، اکنون نقشه راه اجرایی قرارگاه نیز با تعریف ۱۲۰ پروژه مشخص، زمان‌بندی‌شده و قابل پایش، به مناطق و واحد‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است تا تغییر چهره شهر برای نوروز ۱۴۰۵ بر اساس یک برنامه منسجم و یکپارچه دنبال شود.

وی افزود: در این سند، پروژه‌ها در قالب چند گروه موضوعی اصلی از جمله طراحی و معماری شهری، فضای سبز و منظر طبیعی، خدمات شهری و پاکسازی، ساماندهی و انضباط شهری، توسعه خدمات، مشارکت و همراهی اجتماعی، مناسب‌سازی و نیز پایش و ارزیابی تنظیم شده‌اند و برای هر پروژه، حوزه متولی، مجری مستقیم، حجم عملیات، بازه زمانی اجرا و نحوه مشارکت نهاد‌های مردمی به‌صورت شفاف مشخص شده است.